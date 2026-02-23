FUTBOL
L’UE Santa Coloma aprofita el descans de l’Inter per posar pressió
El conjunt groc i negre s’imposa a l’FC Ordino i se situa a només tres punts del líder
L’UE Santa Coloma va iniciar la tercera i darrera volta de la Lliga Multisegur Assegurances complint els pronòstics i superant l’FC Ordino, tot i que amb més patiment de l’esperat (2-1). Sabent que el líder, l’Inter Escaldes, descansava aquesta jornada, els groc i negres volien sumar els tres punts per posar pressió al conjunt escaldenc. I així van fer-ho, i gràcies a la victòria davant dels ordinencs, l’equip colomenc està ara a només tres punts de l’Inter. Un gol de Pablo Margallo passat el quart d’hora de joc va obrir el marcador, i Fran Pérez, a la represa, va encarrilar el duel. Freitas, al tram final, va retallar diferències, però el marcador ja no es va tornar a moure.
A l’altre partit, Penya Encarnada i Carroi empaten sense gols
En tercera posició es manté el Ranger’s, malgrat que ahir va desaprofitar una gran oportunitat per acostar-se a Inter i UE Santa Coloma després de no passar de l’empat davant de l’Esperança, únic equip que encara no ha guanyat. L’internacional Marc Rebés va situar el Ranger’s per davant al minut set després d’una bona rematada de cap, però una falta directa d’Erwinn Esteban Nikiema va acabar colant-se a la porteria de Raúl Gudiño després de tocar en un defensor de la tanca.
Qui sí que va aprofitar aquesta ensopegada del Ranger’s va ser l’FC Santa Coloma, que va imposar-se amb contundència a l’Atlètic Escaldes (3-0) i va retallar diferències amb la tercera posició que podria donar accés a Europa en funció de qui guanyi la Copa. Els colomencs van avançar-se abans de la mitja hora de joc amb un gol de Moi San Nicolás, i van aprofitar un gol en pròpia porteria a la segona meitat d’Álvaro Álvarez per fer el segon. Els escaldencs van quedar-se amb un jugador menys al tram final per l’expulsió de Pablo Jáquez i Yenerey Betancor va arrodonir la golejada dels d’Àlex Moya.
A l’altre partit de la jornada, Penya Encarnada i Carroi van empatar sense gols.