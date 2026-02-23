FUTBOL
L’Enfaf es retroba amb la victòria davant del Premià
L’Enfaf Construccions Modernes va retrobar-se amb el triomf a la Primera Catalana després d’imposar-se al Premià per 2-0 malgrat jugar més d’una hora amb una jugadora menys després de l’expulsió de Cris Lacour a la mitja hora de partit. Les tricolors, però, van saber patir quan va fer falta, i amb dos gols a la segona meitat van acabar enduent-se els tres punts. No va ser fins al minut 65 quan les de Jordi Roca van obrir el marcador gràcies a la diana d’Ari Gonçalves, i ja a les acaballes del partit van poder segellar la victòria a l’Estadi Nacional amb el gol de Laura Pereira que va acabar sentenciant el matx deixant els tres punts a casa.
Les tricolors segueixen a la part alta de la taula (són quartes amb 42 punts, a set del líder) i diumenge vinent al migdia repetiran a casa rebent el Cerdanyola.