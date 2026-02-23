MOTOCICLISME
Cardelús suma els primers punts del curs amb un 14è lloc a Austràlia
Xavi Cardelús va sumar els primers punts de la temporada al Campionat del Món de Supersport després d’acabar en 12a posició a la segona cursa a Phillip Island (Austràlia). La prova va estar pels canvis de temps, i és que va arrencar amb l’asfalt moll i es va anar assecant de cara al final. El pilot del Yamaha Cerba va sortir amb pneumàtics de mullat, i això li va permetre arribar a situar-se sisè a tres voltes pel final, però un cop la pista va anar assecant-se, les gomes van degradar-se i va perdre vuit posicions en una volta i mitja fins a creuar la meta 14è.
Després de la prova, Cardelús va destacar que “ha estat una cursa estranya”, mentre que sobre l’estratègia va afirmar que “veient el resultat final es constata que no ens ha acabat de sortir com volíem, però calia arriscar i decidir-se i així ho hem fet”. La segona cursa del Mundial serà el 29 de març a Portimao (Portugal).