HOQUEI PATINS
Victòria de l’Andorra HC contra el Palafrugell per mirar amunt
L’Andorra Hoquei Club va imposar-se per 6-4 al Club Hoquei Palafrugell a la 21a jornada de la Primera Catalana al pavelló Comunal d’Andorra la Vella i segueix mirant cap amunt després de sumar el tercer partit consecutiu sense perdre. Els tricolors van imposar-se després d’un duel igualat, i van acabar sumant els tres punts a casa gràcies als gols de Nil Dilmé, que va anotar-ne tres, i les dianes també de Jorge Rey, Jan Roca i Oriol Sánchez.
A falta que es completi la jornada, el conjunt de David Arellano és ara quart a la classificació amb 34 punts després d’acumular nou victòries, set empats i només quatre derrotes després dels 20 primers partits de competició. L’Andorra HC jugarà a domicili la propera jornada amb el partit que l’enfrontarà al CH Olot, equip de la part mitja alta de la classificació, diumenge vinent a partir de les 12.30 hores a la ciutat catalana.