ESQUÍ ALPÍ
Salva Cornella i Carlota Comellas milloren punts FIS
Salva Cornella i Carlota Comellas van rebaixar punts FIS a l’eslàlom NJR (National Junior Race) celebrat a l’estació italiana de Champorcher. A la cursa masculina, Cornella ha estat 15è amb un temps d’1’26”05 que l’ha deixat a 2”11 del vencedor i ha marcat 50,62 punts FIS, millorant els 54,31 actuals. A més, Jan Visa va ser 21è i Àlex Comellas 28è.
Pel que fa a la prova femenina, Comellas va ser 17a amb un temps d’1’34”58 que va deixar-la a 4”69 del triomf. A més, va obtenir 77,46 punts FIS en eslàlom, quan tenia fins ara 80,05. Per la seva banda, Isabella Pérez no va completar la primera mànega de la cursa.