FUTBOL
L’FC Andorra es retroba amb el triomf (2-1)
Els tricolors, amb més patiment del previst després d’una gran primera meitat, han acabat demanant l’hora davant del Saragossa
L’FC Andorra ha tornat a guanyar després de cinc partits sense fer-ho, però amb molt més patiment de l’esperat. I és que després de posar-se 2-0 en 23 minuts amb un gran joc i dues dianes de Cerdà i quedar-se amb un més a l’inici de la segona meitat, s’han complicat la vida a la represa encaixant el 2-1, i han acabat demanant l’hora davant del cuer.
El partit s’ha posat de cara pels tricolors ben d’hora, i és que Petxa ha tingut la primera als tres minuts amb un tir llunyà que ha atrapat Andrada, i a la segona, ja al minut 8, Cerdà no ha fallat amb un espectacular gol. L’extrem balear ha caçat una pilota a l’esquerra dins de l’àrea, i s’ha anat centrant deixant asseguts a tres rivals fins a superar al porter visitant amb un xut ajustat al pal. Els de Carles Manso en tenien prou amb anar a mig gas davant del, possiblement, pitjor equip que ha passat per Encamp aquest curs, i gairebé sense voler-ho, an acabat fent el segon. Yeray ha servit un córner des de la dreta, i Josep Cerdà, tot sol a la frontal de la petita, ha fet el segon amb una bona rematada de cap.
L’FC Andorra dominava el partit totalment a plaer davant d’un rival inofensiu. Petxa ha tingut el tercer amb un cop de cap que ha marxat alt, amb un espectacular xut de Yeray que Andrada ha desviat amb una bona mà, o amb un xut creuat d’Imanol, però el marcador ja no s’ha mogut abans del descans.
A la represa, el partit ha fet encara més baixada amb la segona groga a Insua als cinc minuts. Però clar, si algú és expert en complicar-se la vida i fer-se trets al peu és l’FC Andorra. Cerdà ha perdut una pilota a la zona de construcció, i just després de quedar-se amb un menys, Dani Gómez ha fet el 2-1 amb un golàs des de la frontal que ha entrat per l’escaire.
Els tricolors han semblat entrar en xoc, malgrat tenir ocasions per fer el tercer, com una claríssima de Lautaro que ha tret Andrada, o un tir de Minsu que també ha desviat el porter dels aragonesos. Però l’ai ai ai semblava venir més per la part visitant, especialment coneixent els antecedents dels tricolors, que ni contra un jugador menys eren capaços de controlar el partit i evitar ensurts. Però per sort, avui tocava sí, i l’FC Andorra ha pogut assaborir una victòria tant patida com impepinable.
Els tricolors agafen una mica d’aire i se situen tres punts per sobre del descens, abans de visitar al Còrdova dilluns vinent per tancar la 28a jornada de la Segona Divisió.
FITXA TÈCNICA
FC ANDORRA, 2: Owono; Petxa, Alende, Gael, Imanol; Molina, Villahermosa, Yeray; Cerdà, Lautaro, Minsu.
SARAGOSSA, 1: Andrada; Aguirregabiria, El Yamiq, Insua, Larios; Francho, Paul, Rober, Valery; Soberón, Dani Gómez.
CANVIS: Olabarrieta per Yeray (60’), M. Domènech per Lautaro (74’), Jastin per Cerdà (74’) i Le Normand per Villahermosa (89’) –FC Andorra–; Cuenca per Soberón (60’), Gomes per Valery (60’), Agada per Dani Gómez (74’), Terrer per Rober (74’) i Sebas Moyano per Paul (82’) –Saragossa–.
GOLS: 1-0, Cerdà (8’); 2-0, Cerdà (23’); 2-1, Dani Gómez (52’).
ÀRBITRE: Eder Mallo Fernández (País Basc).
TARGETES: Grogues a Lautaro, Cerdà i Alende –FC Andorra–; Aguirregabiria, Insua (2) i Agada –Saragossa–. Vermella a Insua –Saragossa–.
ESTADI: Nou Estadi de la FAF, 2.130 espectadors.