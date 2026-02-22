ESLÀLOM
Carlota Comellas millora punts FIS a Champorcher
L’andorrana assoleix 75,45 punts i finalitza en 23a posició
Carlota Comellas ha millorat la seva puntuació FIS en el segon eslàlom National Junior Race (NJR) disputat avui a Champorcher (Itàlia), amb l’equip EEBE U19. L’andorrana ha finalitzat en 23a posició amb un temps d’1.34.73, a 4.83 segons de la vencedora, la francesa Leonie Barrat (1.29.90). Amb aquest resultat, Comellas ha sumat 75,45 punts FIS, millorant els seus actuals 80,05. Aquesta és la seva millor puntuació FIS fins ara, per darrere dels 66,71 punts aconseguits a l’octubre a Xile, i per davant dels 77,46 assolits dissabte en el primer eslàlom NJR també a Champorcher.
En la mateixa prova, no han pogut completar la cursa Isabella Pérez en categoria femenina, ni Salva Cornella, Jan Visa i Àlex Comellas en categoria masculina. La pròxima setmana se celebren els Youth Alpine FESA Games U16, la competició continental més important de la categoria. Andorra hi participarà amb sis esportistes —quatre nois i dues noies— que competiran a Berchtesgaden (Alemanya).
L’equip estarà format per Paula Ledesma i Júlia Capdevila en dones, i Marc Visa, Aiden Grard, Guillem Rous i Manel Romo en homes. El programa inclou un supergegant, un gegant i un eslàlom, de divendres a diumenge vinent. El grup viatjarà dilluns, amb entrenaments previstos dimecres (gegant) i dijous (supergegant) abans de l’inici de la competició.
Paral·lelament, a Espot (Espanya) s’està disputant la Copa d’Espanya U16, amb presència d’11 esquiadors andorrans. Després de dues jornades, l’equip suma dos podis: una tercera posició de Vicky Gallerani i una victòria de Thomas Breitfuss. En categoria femenina competeixen Martina Aixàs, Vicky Gallerani i Jana Ferrer, mentre que en masculina ho fan Thomas Breitfuss, Aitor Corbalán, Pol Xampeny, Íker Cerdà, Lluc Gacia, Aleran Mitjana, Andy Ambor i Roc Vila.
Divendres, en l’eslàlom, Gallerani va ser tercera, Ferrer quarta i Aixàs 16a. En homes, Corbalán va acabar 7è, Mitjana 9è, Cerdà 11è, Xampeny 12è i Vila 13è. Dissabte, en un segon eslàlom, Breitfuss es va imposar en categoria masculina, amb Xampeny 5è, Corbalán 8è, Cerdà 10è, Mitjana 11è i Vila 12è. En dones, Gallerani va ser 7a i Aixàs 11a.
Aquest diumenge es disputa el gegant i dilluns es tancarà la competició amb el supergegant.