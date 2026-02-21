MOTOCICLISME
Cardelús sortirà 17è a les curses que obren el Mundial
Xavi Cardelús va classificar-se en 17è lloc a la primera Superpole del Campionat del Món de Supersport 2026, disputada al circuit australià de Phillip Island, i sortirà a la sisena línia de la graella de sortida. El pilot del Cerba Yamaha Racing Team va rodar prop de la 12a posició durant la primera meitat de la sessió amb un millor temps d’1’33”126, però no el va poder millorar en la segona sortida i va acabar cedint posicions en una classificació molt ajustada.
Al matí, l’andorrà havia patit una caiguda lleu en els entrenaments lliures que li va provocar molèsties al colze, sense conseqüències greus. Cardelús va admetre que li havia faltat confiança per la manca de grip al darrere i va destacar que “ens han faltat unes 4 dècimes per estar on crec que podem estar aquest cap de setmana tot i que la classificació està molt ajustada amb fins a 19 pilots dintre del mateix segon”.