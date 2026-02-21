MOTOCICLISME
Cardelús, 16è a la primera cursa del Mundial de Supersport a Phillip Island
L’andorrà remunta fins al dotzè lloc, però el desgast del pneumàtic el fa perdre posicions en el tram final
El pilot andorrà Xavi Cardelús ha finalitzat en setzena posició a la primera de les dues curses del Campionat del Món de Supersport 2026 disputada aquest dissabte al circuit de Phillip Island Circuit. Cardelús sortia des de la sisena línia de la graella i, ja a la primera volta, ha recuperat tres posicions per situar-se en el tercer grup de cursa. La seva progressió l’ha portat fins al dotzè lloc poc abans d’arribar a la meitat de la prova. Amb el pas de les voltes, però, el desgast del pneumàtic ha condicionat el seu rendiment. L’andorrà ha perdut el contacte amb el grup que lluitava per l’onzena posició i ha acabat cedint terreny fins a creuar la línia d’arribada en setzena plaça.
En el warm-up del matí, Cardelús ha marcat un temps d’1’33.101, replicant el seu millor registre del dia anterior i quedant-se a un segon del més ràpid, Can Öncü.
“Està clar que aquest no és el resultat ni l’estrena amb Yamaha que volíem, però sabíem que era un escenari possible tenint en compte com han anat els entrenaments previs aquí", ha valorat el pilot del Cerba Yamaha Racing Team. "Al principi m’he sentit còmode al grup on m’he situat a les primeres voltes, tot i que no podia atacar i ser del tot agressiu per seguir millorant un cop he arribat al dotzè lloc. Quan he perdut l’aspiració del grup, la cursa ha canviat i m’ha costat molt més", ha afegit.
La segona cursa de la categoria es disputarà aquest diumenge a les 4.30 hores.