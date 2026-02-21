REPORTATGE
Andorra ‘salta’ a l’MMA
Empresaris del país entren al negoci de les arts marcials mixtes de la mà d’Ilia Topuria i Cristiano Ronaldo.
Andorra fa el salt a l’MMA (arts marcials mixtes), i és que empresaris del país s’incorporaran a aquesta modalitat esportiva de la mà de noms com Ilia Topuria o Cristiano Ronaldo, en una pràctica que està tenint un creixement exponencial durant els darrers anys. L’empresa Clayton, participada per Francesc Destrée i Higini Cierco Palau, entrarà en aquest negoci a través de Wow Flight Company (WOW FC), companyia que organitza esdeveniments d’aquest esport a Espanya, segons informa el mitjà espanyol The Objective. Segons aquest rotatiu digital, Higini Cierco Palau va ser a més designat membre del consell d’administració d’aquesta empresa després d’una ampliació de capital que ja està inscrita al registre mercantil, en un moviment que suposa l’entrada de capital andorrà en un projecte empresarial amb projecció internacional dins el sector de l’espectacle esportiu.
Clayton participarà d'una modalitat que guanya popularitat
La promotora, que organitza vetllades d’MMA i es troba en fase d’expansió, compta amb la participació d’Ilia Topuria, actual campió mundial de la UFC, i de Cristiano Ronaldo, que ha entrat en el capital amb l’objectiu d’impulsar el creixement i la internacionalització de la marca. La presència de dues figures mediàtiques de primer nivell forma part de l’estratègia per consolidar la companyia en el mercat europeu i ampliar audiències.
Segons la informació publicada al país veí, la societat ha registrat pèrdues en exercicis anteriors, tot i que ha incrementat facturació i volum d’activitat. L’ampliació de capital busca reforçar l’estructura financera i donar suport a una nova etapa de desenvolupament. El 2024, últim exercici disponible, l’empresa va duplicar la facturació fins als 776.209 euros, amb unes pèrdues d’1’19 milions, empitjorant els resultats un 375% fruit principalment de les despeses d’explotació i financeres. En paral·lel, el creixement de les arts marcials mixtes explica també l’interès inversor que desperta el sector. Les MMA s’han convertit en un esport amb fort creixement d’audiència i negoci a escala global, fet que ha despertat l’interès de capital privat en un sector amb projecció internacional i noves oportunitats de rendibilitat.