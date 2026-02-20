FUTBOL
Derrota de la selecció sub-18 al segon partit amistós contra Malta
La selecció sub-18 de futbol va perdre per 1-2 davant de Malta a l’Estadi Nacional al segon duel amistós entre tots dos combinats. Després d’empatar sense gols dimarts a la Borda Mateu, els tricolors van caure ahir. Malta va avançar-se als set minuts després d’una errada defensiva dels d’Óscar Sonejee, i van fer el segon a la mitja hora de joc. Abans del descans César González va retallar diferències des del punt de penal, però el marcador ja no es va tornar a moure a la represa.
Després del duel, el seleccionador sub-18, Óscar Sonejee, va destacar que “al primer partit vam fer un treball boníssim, un partit molt complert on només ens va faltar el gol”, mentre que sobre el matx d’ahir, el tècnic va afirmar que “ens ha faltat una mica de concentració, no estàvem fent mal partit, el que passa és que al final les errades es paguen cares”.