ESQUÍ ALPÍ
24è lloc d’Àlvar Calvo i 25è de Max Black a Hinterreit
Àlvar Calvo va finalitzar en 24a posició a l’eslàlom NJR (National Junior Race) celebrat a l’estació austríaca de Hinterreit. El jove esquiador de la federació va ser el millor dels tricolors amb un temps d’1’33”50 que va deixar-lo a gairebé tres segons del vencedor, el suís Luke Niklas Arrigoni, que va imposar-se amb un registre d’1’30”59. Ben a prop de Calvo va finalitzar Max Black, que va ser 25è a 2”94 del triomf.
Pel que fa a la resta de competidors, Pirmin Estruga va ser 38è. L’esquiador va poder recuperar 18 posicions a la segona baixada després d’una mala primera mànega, mentre que Maia Font va quedar fora.