L’Andorra vol la inflexió davant el Saragossa
Fora de la Copa Catalunya, l’equip ja suma quatre derrotes seguides
L’FC Andorra afronta el duel de diumenge contra el Reial Saragossa a l’Estadi de la FAF amb la necessitat d’un cop de timó. L’eliminació a la Copa Catalunya contra el Barça Atlètic ha deixat ressaca i dubtes en un equip que viu instal·lat en un bucle del qual no acaba de sortir. És el cinquè partit seguit sense guanyar i la quarta derrota consecutiva encaixada dels tricolors sumant totes les competicions. Ara, però, només hi ha una consigna al vestidor, la de guanyar l’equip aragonès, un rival directe per a la permanència.
“Quan estàs en un bucle així, no surt res. Ara només pensem a guanyar el diumenge”
El tècnic Carles Manso admet que el moment és delicat. “Quan estàs en un bucle així, no surt res, i contra el Barça Atlètic es va tornar a demostrar”, reconeixia al Diari. El tècnic recordava que “hem de tenir més paciència, no perdre l’ordre i minimitzar errades que ens penalitzen molt”, insistia. El Saragossa apareix com una frontera emocional. “És evident que totes les competicions les volem guanyar, però ara el partit important és el de diumenge”, subratllava. Tot i que encara queden jornades, Manso no amagava que “necessitem una victòria reconfortant”.