KARATE
El Karate Xavi Andorra competirà a Logronyo
El Karate Xavi Andorra competirà aquest cap de setmana al Pavelló d’Esports de La Rioja, a Logronyo, en la primera jornada de la Lliga Espanyola de Karate en categories infantils, organitzada per la Reial Federació Espanyola de Karate. L’entitat hi competirà amb sis esportistes en kumite i dissabte serà el torn d’Álex Moreno (-30 kg infantil), Jan Mellado (-35 kg juvenil) i Álex Mellado (-40 kg juvenil), mentre que diumenge, a la Lliga Iberdrola, competiran Isona Nicolás, Iraia Aguillo i Martina Sánchez (-37 kg juvenil). L’expedició viatjarà demà divendres.