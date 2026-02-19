TELEMARK
Bon balanç de Lucas Pagès a la Copa del Món d’Al
Lucas Pagès va tancar la seva participació en la Copa del Món de telemark d’Al (Noruega) amb una línia clarament ascendent. Va ser 22è al primer esprint, va finalitzar en el 18è lloc a l’esprint paral·lel i va signar el millor resultat en la darrera jornada amb una 13a plaça al clàssic. Tot i algunes errades i caigudes que va patir, l’andorrà va saber refer-se mentalment en un escenari exigent i marxar amb bones sensacions i confiança renovada.