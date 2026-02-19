Dia Mundial de la Dona 

La 9a edició de l’Skimo Femení espera 400 participants

La prova d’esquí de muntanya donarà més protagonisme a la part lúdica amb la creació de l’Skimo Village per acompanyants

La consellera del comú de la Massana, Elisabet Rossell, i el secretari d'Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, durant la presentació de l'esdeveniment.

La consellera del comú de la Massana, Elisabet Rossell, i el secretari d'Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, durant la presentació de l'esdeveniment.ANA.

Publicat per
Agències
La Caubella, la Massana 

Creat:

Actualitzat:

L’Skimo Femení ja té una cita fixa al calendari coincidint amb el Dia Mundial de la Dona i, enguany, la novena edició —que també destinarà un percentatge dels diners recaptats a Autea, com cada any— arriba el 8 de març amb novetats i amb un bon ritme d’inscripcions. De fet, l’organització és optimista, ja que el nombre d’inscrits a hores d’ara és superior al de l’any passat, i l’objectiu és arribar als 400 participants en aquesta edició.

La prova d’esquí de muntanya donarà més protagonisme a la part lúdica amb la creació de l’Skimo Village per acompanyants, que comptarà amb un nou format de dinar tipus food market, música en directe i algunes sorpreses d’animació. L’objectiu és que no només les corredores, sinó també familiars i amics, puguin gaudir de la jornada en un ambient festiu i inclusiu. A més, permetrà als homes —que fins ara ja podien participar— fer-ho en una modalitat per equips en què podran puntuar. En aquest sentit, l’organització també recorda que, en les categories per equips, els membres hauran d’arribar junts a meta, seguint el reglament de la prova. "Des de l’organització ens agradaria que aquesta participació masculina s’incrementés. Des d’aquí fem una crida i animem tots els homes a apuntar-se, a participar i acompanyar la seva parella, la seva filla, la seva amiga o el grup d’amigues i amics" ha comentat l’organitzadora de l’Skimo Femení, Maria Rosa Vergés, qui també ha afegit que la cursa manté el seu caràcter competitiu, ja que és puntuable per a la Copa d’Andorra d’Esquí de Muntanya.

tracking