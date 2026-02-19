Dia Mundial de la Dona
La 9a edició de l’Skimo Femení espera 400 participants
La prova d’esquí de muntanya donarà més protagonisme a la part lúdica amb la creació de l’Skimo Village per acompanyants
L’Skimo Femení ja té una cita fixa al calendari coincidint amb el Dia Mundial de la Dona i, enguany, la novena edició —que també destinarà un percentatge dels diners recaptats a Autea, com cada any— arriba el 8 de març amb novetats i amb un bon ritme d’inscripcions. De fet, l’organització és optimista, ja que el nombre d’inscrits a hores d’ara és superior al de l’any passat, i l’objectiu és arribar als 400 participants en aquesta edició.
La prova d’esquí de muntanya donarà més protagonisme a la part lúdica amb la creació de l’Skimo Village per acompanyants, que comptarà amb un nou format de dinar tipus food market, música en directe i algunes sorpreses d’animació. L’objectiu és que no només les corredores, sinó també familiars i amics, puguin gaudir de la jornada en un ambient festiu i inclusiu. A més, permetrà als homes —que fins ara ja podien participar— fer-ho en una modalitat per equips en què podran puntuar. En aquest sentit, l’organització també recorda que, en les categories per equips, els membres hauran d’arribar junts a meta, seguint el reglament de la prova. "Des de l’organització ens agradaria que aquesta participació masculina s’incrementés. Des d’aquí fem una crida i animem tots els homes a apuntar-se, a participar i acompanyar la seva parella, la seva filla, la seva amiga o el grup d’amigues i amics" ha comentat l’organitzadora de l’Skimo Femení, Maria Rosa Vergés, qui també ha afegit que la cursa manté el seu caràcter competitiu, ja que és puntuable per a la Copa d’Andorra d’Esquí de Muntanya.