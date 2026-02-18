BÀSQUET
Reconstruir-se i tornar a creure
El MoraBanc obre l’entrenament als més petits i apel·la a la unitat abans del partit clau contra el Saragossa de l’extècnic Joan Plaza
El MoraBanc Andorra va obrir les portes de l’entrenament amb la voluntat explícita de reconnectar amb la seva gent després de la dura derrota contra el València Basket, una “bufetada grossa” en paraules del director general, Francesc Solana, que va admetre que l’equip “va abaixar els braços en un moment del partit i això evidentment que no ens agrada”.
“És un bon moment perquè els nanos tinguin contacte amb els jugadors”
La jornada, programada des de principi de temporada, ja havia deixat bon record l’any passat. “És un dia que ja des de l’any passat va ser una experiència que va agradar a la nostra afició”, va recordar Solana, convençut que l’acte servia per reforçar el vincle: “És un bon moment perquè els nostres aficionats vegin com es treballa i puguin tenir contacte amb els jugadors, que als petits els agrada molt”. Però el context pesava i Solana va reconèixer que la derrota contra el València va ser “dura” i que els jugadors van acabar “dolguts”, tot i recordar que l’equip ja s’ha refet altres vegades. “Hem de seguir creient en el que estàvem fent”, va insistir, apel·lant al treball col·lectiu que s’havia vist en partits com Gran Canària o Unicaja. El director general també va assumir la decepció de l’afició: “Quan perds així, la gent se’n va enfadada amb tota la raó del món”, va dir, tot reclamant unitat de cara al duel clau contra el Saragossa, que, precisament ahir, va anunciar Joan Plaza com a nou entrenador: “És una victòria que necessitem i que volem davant de la nostra gent”. En paral·lel, el club continua pendent del mercat. “Estem treballant cada dia amb perfils que ens puguin ajudar i ser diferencials”, va explicar.
“Tenim clar que hem de seguir creient amb el que estàvem fent”
“Quan perds així, la gent marxa enfadada i amb tota la raó del món”