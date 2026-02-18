Competició
L’Audi FIS Ski World Cup 2026 convertirà Canillo en un gran festival d’esport i tradició
El Bib Draw, la cultura popular i la música marcaran el vessant festiu de la cita del 27 de febrer a l’1 de març
L’Audi FIS Ski World Cup Andorra 2026 transcendirà la competició esportiva per esdevenir un autèntic Ski Festival que combinarà esport d’elit, cultura i festa. Un dels moments centrals serà el sorteig públic de dorsals del dissabte 28 de febrer a la plaça Carlemany de Canillo, amb el lliurament de premis del supergegant i la participació de l’esbart de les Valls del Nord i els arlequins de Canillo, així com una signatura de firmes de Cande Moreno i Jordina Caminal. A la zona d’arribada de la pista Àliga, la presència de vaca bruna i esquelles aportarà un ambient genuïnament andorrà per animar les corredores.
El World Cup Village, als jardins de l’Hotel Nòrdic, oferirà activitats durant els tres dies de competició amb expositors, propostes lúdiques i animació musical, a més d’iniciatives solidàries d’entitats del país. El programa es completarà amb sessions d’après-ski a L’Abarset i un Espai VIP amb vistes privilegiades a la pista, configurant una experiència que vol unir modernitat, identitat i esperit festiu.