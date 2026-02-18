JOCS OLÍMPISC D'HIVERN
Carla Mijares tanca avui els Jocs amb l’eslàlom
L’andorrana competirà després de superar les molèsties a la cama
Carla Mijares ja compta les hores per al seu debut als Jocs de Milà-Cortina. L’esquiadora andorrana competirà avui en l’eslàlom, amb la primera mànega a les 10.00 h i la segona a les 13.30 h, en l’última prova amb representació andorrana en aquesta cita.
“Em trobo bé. Tinc moltes ganes de donar-ho tot i de poder oferir la meva millor versió”
Mijares arriba a la cursa després d’uns dies marcats per la recuperació de la lesió a la cama que li va impedir estar disponible per a la combinada. Tot i que el dolor li ha impedit entrenar amb total normalitat, dilluns va poder tornar a esquiar i les sensacions van ser prou bones per confirmar la presència al portilló de sortida. “Aquests últims dies he anat cada vegada millor. Sí que tenia aquest dolor a la cama que m’ha impedit esquiar tot el que hauria volgut, però he estat treballant en la meva recuperació i cada vegada he anat trobant-me millor, així que estic contenta”, va explicar. L’ambient olímpic, va assegurar, li ha anat alimentant la motivació. “Porto molts dies aquí abraçada a l’ambient i tot, així que han anat creixent les ganes. Tinc moltes ganes de donar-ho tot. Sé que no arribo potser en el meu millor rodatge, però vull jugar el joc i donar la meva millor versió”, va destacar. En l’històric andorrà, el millor resultat femení en eslàlom continua sent el 19è lloc de Vicky Grau a Nagano 1998, mentre que en categoria masculina Xavi Cornella va establir a aquests mateixos Jocs el nou sostre amb la 21a posició.