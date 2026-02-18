Esquí
Carla Mijares no acaba la primera mànega a l'eslàlom dels Jocs Olímpics de Milà i Cortina
L'esquiadora ha tancat la participació andorrana en aquesta cita olímpica
Carla Mijares ha quedat fora a la primera mànega de l’eslàlom femení dels Jocs Olímpics de Milà-Cortina després de no poder completar el traçat. L’andorrana havia començat la baixada amb una errada en el tram inicial que l’ha condicionat massa i, superat el segon sector, ha acabat sortint-se del recorregut.
La millor del primer parcial ha estat la gran favorita, l’estatunidenca Mikaela Shiffrin amb un crono de 47”13, seguida de l’alemanya Lena Duerr (+0.82) i la sueca Cornelia Oehlund (+1.00). Amb el DNF de Mijares, Andorra ha posat punt final a la seva participació als Jocs OIlímpics d'hivern.