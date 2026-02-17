Futbol
L'afició del Saragossa critica l'encariment del preu de les entrades pel partit contra l'Andorra
El club aragonès també s'ha compromés a reemborsar la quantitat total de les localitats adquirides pels socis del club, com a mostra d'agraïment a la seva "fidelitat" com a afició
Tant els aficionats del Reial Saragossa futbol club, com el mateix club han mostrat el seu malestar envers l'encariment de les entrades que l'Andorra FC ha remès a l'equip visitant i la dificultat per adquir-les per internet. Per entendre la polèmica, cal anar per parts i és que els tiquets per poder veure el partit que es disputarà entre els dos equips aquest diumenge a les 16:15 hores al Nou Estadi d'Encamp, són limitats (només s'han ofert 140 localitats) i a part, el preu d'aquestes ha pujat. Tots aquells aficionats rivals que vulguin gaudir del seu equip a l'estadi de l'Andorra, havien de pagar, a priori 50 euros. I a més, la web del conjunt tricolor tampoc permetia comprar les entrades per internet.
Davant aquest escenari i per premiar la fidelitat dels aficionats aragonesos, el club blanc i blau, va fer un comunicat el passat dissabte dient que "De cara al següent partit fora de casa, el club, el plante i el cos tècnic costejaran el preu de les localitats como agraïment a la constant fidelitat dels saragossistes". Així doncs, totes aquelles persones que hagin comprat l'entrada a l'àrea de socis en línia, rebran el reemborsament del preu -50 euros- del seient adquirit, des d'ahir dilluns al compte de la targeta amb la qual es va efectuar el pagament.