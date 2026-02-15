RUGBI
El VPC femení perd a domicili davant de l’Inef Lleida
L’equip femení del VPC va caure davant de l’Inef Lleida per 20-5 a la vuitena jornada de la Divisió d’Honor Catalana. En un duel marcat pel fort vent, el partit va arribar amb igualtat al marcador (5-5), després de l’assaig inicial de les locals, i de que Salma Akaou igualés el duel. A la represa, però, les locals van estar millor sobre el camp, i tres marques (cap transformada) van acabar donant el triomf al conjunt lleidatà per 20-5. El VPC ocupa el tercer lloc a la taula amb quatre victòries i quatre derrotes a nou punts del segon classificat, i amb tres de marge sobre el quart. El següent duel no serà fins d’aquí gairebé un mes, el 7 de març, amb la visita al CN Poble Nou.