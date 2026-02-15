BÀSQUET
El València apallissa el MoraBanc (75-107)
Els tricolors han aguantat un quart i han patit la 15a derrota del curs
El Morabanc Andorra ha patit la 15a derrota de la temporada després de ser apallissat pel València Basket al Pavelló Toni Martí per 75-107 en un duel inacceptable dels tricolors, que malgrat aguantar al primer quart, s’han desconnectat després d’un parcial, i ja s’han rendit mostrant una horrible imatge i provocant que bona part del públic marxés (molt) abans d’hora.
No han sortit del tot bé els tricolors, que han vist com el València agafava un +7 de màxima (5-11 i 8-15), però l’entrada de Kuric ha donat aire al MoraBanc, i és que el triple ha permès als de Zan Tabak acostar-se, i un tir de tres del nord-americà sobre la botzina ha tancat el primer quart 23-25. Però no només el MoraBanc feia mal des del 6,75, i és que dos triples de sortida pels taronja han obligat a Tabak a aturar el partit veient com els visitants agafaven la màxima diferència (23-31).
El temps mort no ha semblat tenir l’efecte desitjat, i és que un altre triple de Taylor ha posat el +11 pels de Pedro Martínez, amb uns tricolors que no aconseguien defensar els triples visitants ni fer-se forts en el rebot, obligant al tècnic croat a aturar de nou el partit veient com els valencians enfilaven la màxima diferència fins als 12 punts (30-42) a l’equador del segon quart. El MoraBanc no estava del tot malament ofensivament, però si no defenses contra un equip com aquest, doncs passa el que passa i marxes gairebé 20 avall al descans (39-57), amb alguns xiulets, tímids, això sí, al Pavelló Toni Martí.
A la represa no ha canviat gaire la història. Amb un MoraBanc totalment impotent i un València que en tenia prou amb anar cobrint l’expedient a mig gas per anar augmentant la diferència fins als 30 punts (49-79) amb accions preocupants de falta d’energia i intensitat dels tricolors regalant rebots, perdent pilotes absurdes i més d’un desfilant abans d’hora veient la imatge dantesca de l’equip amb el 53-83 al final del tercer quart que ha provocat que la graderia, ahir ja força buida respecte a altres partits, quedés encara amb més seients blancs. Els que aguantaven (cada cop menys) anaven xiulant després del recital d’accions esperpèntiques que anava encadenant el MoraBanc fins al 75-107 amb què ha acabat el partit.
Ara, 20 dies sense bàsquet, temps per reflexionar i buscar solucions, que faran falta de valent, abans de rebre al Saragossa el dissabte 8 de març.
FITXA TÈCNICA
MORABANC ANDORRA 75: Evans (10), Best (2), Okoye (7), McKoy (3), Pustovyi (9) -cinc inicial- Luz (4), Kostadinov (2), Udeze (0), Kuric (25), Chumi O. (2), Guerrero (0), Pons (11).
VALÈNCIA BASKET 107: De Larrea (17), Badio (5), Taylor (22), Pradilla (9), Sako (6) -cinc inicial- Reuvers (6), Puerto (9), Thompson (5), Key (9), Moore (13), López-Arostegui (4), Sima (2).
PARCIALS: 23-25 (10’); 39-57 (20’); 53-83 (30’), 75-107 (40').
ÀRBITRES: Carlos Peruga, Javier Torres i Yasmina Alcaraz.
ELIMINATS: Chumi O.
PISTA: Pavelló Toni Martí, 2.732 espectadors.