El València apallissa el MoraBanc (75-107)

El Morabanc Andorra ha patit la 15a derrota de la temporada després de ser apallissat pel València Basket al Pavelló Toni Martí per 75-107 en un duel inacceptable dels tricolors, que malgrat aguantar al primer quart, s’han desconnectat després d’un parcial, i ja s’han rendit mostrant una horrible imatge i provocant que bona part del públic marxés (molt) abans d’hora.

No han sortit del tot bé els tricolors, que han vist com el València agafava un +7 de màxima (5-11 i 8-15), però l’entrada de Kuric ha donat aire al MoraBanc, i és que el triple ha permès als de Zan Tabak acostar-se, i un tir de tres del nord-americà sobre la botzina ha tancat el primer quart 23-25. Però no només el MoraBanc feia mal des del 6,75, i és que dos triples de sortida pels taronja han obligat a Tabak a aturar el partit veient com els visitants agafaven la màxima diferència (23-31). 

El temps mort no ha semblat tenir l’efecte desitjat, i és que un altre triple de Taylor ha posat el +11 pels de Pedro Martínez, amb uns tricolors que no aconseguien defensar els triples visitants ni fer-se forts en el rebot, obligant al tècnic croat a aturar de nou el partit veient com els valencians enfilaven la màxima diferència fins als 12 punts (30-42) a l’equador del segon quart. El MoraBanc no estava del tot malament ofensivament, però si no defenses contra un equip com aquest, doncs passa el que passa i marxes gairebé 20 avall al descans (39-57), amb alguns xiulets, tímids, això sí, al Pavelló Toni Martí.

A la represa no ha canviat gaire la història. Amb un MoraBanc totalment impotent i un València que en tenia prou amb anar cobrint l’expedient a mig gas per anar augmentant la diferència fins als 30 punts (49-79) amb accions preocupants de falta d’energia i intensitat dels tricolors regalant rebots, perdent pilotes absurdes i més d’un desfilant abans d’hora veient la imatge dantesca de l’equip amb el 53-83 al final del tercer quart que ha provocat que la graderia, ahir ja força buida respecte a altres partits, quedés encara amb més seients blancs. Els que aguantaven (cada cop menys) anaven xiulant després del recital d’accions esperpèntiques que anava encadenant el MoraBanc fins al 75-107 amb què ha acabat el partit.

Ara, 20 dies sense bàsquet, temps per reflexionar i buscar solucions, que faran falta de valent, abans de rebre al Saragossa el dissabte 8 de març.

FITXA TÈCNICA

MORABANC ANDORRA 75: Evans (10), Best (2), Okoye (7), McKoy (3), Pustovyi (9) -cinc inicial- Luz (4), Kostadinov (2), Udeze (0), Kuric (25), Chumi O. (2), Guerrero (0), Pons (11).

VALÈNCIA BASKET 107: De Larrea (17), Badio (5), Taylor (22), Pradilla (9), Sako (6) -cinc inicial- Reuvers (6), Puerto (9), Thompson (5), Key (9), Moore (13), López-Arostegui (4), Sima (2).

PARCIALS: 23-25 (10’); 39-57 (20’); 53-83 (30’), 75-107 (40').

ÀRBITRES: Carlos Peruga, Javier Torres i Yasmina Alcaraz.

ELIMINATS: Chumi O.

PISTA: Pavelló Toni Martí, 2.732 espectadors.

