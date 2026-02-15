FUTBOL
L’FC Andorra s’agafa a la imatge mostrada a Almeria tot i la derrota
La dinàmica assenyala només cinc punts de 21, però l’equip va mostrar personalitat i futbol
L’endemà d’una derrota sempre té una llum diferent, més crua, però el pòsit que ha deixat la d’Almeria no és del tot amarg. L’FC Andorra va entrenar a Fuente Vaqueros, a tocar de l’aeroport de Granada, amb les maletes fetes per tornar i amb el 3 a 2, el penal fallat per Lautaro i la darrera fogonada de Baptistao encara fent soroll al cap.
“Ens deixa un sabor agre, perquè poques coses més es poden fer per poder guanyar un partit”
ESPORTS
Càstig cruel a Almeria
Ivan Álvarez
Cinc punts de 21 possibles i tres derrotes seguides dibuixen una dinàmica que inquieta, bàsicament perquè les xifres pesen, però també hi ha la imatge, aquella estona llarga a Almeria en què l’equip va jugar amb personalitat i identitat, mirant als ulls un dels grans de la categoria. Carles Manso, cap visible de l’staff tricolor ho admetia amb serenor: “Ens ha deixat un sabor agre, perquè poques coses més podem fer per guanyar un partit”. I insistia que “una cosa tenim clara, que hem de seguir picant pedra i que aquest és el camí”. El migcampista Marc Domènech era més terrenal i s’expressava sense filtres: “Sap greu la derrota però la imatge ha estat molt bona, sobretot sent un camp tan complicat i davant d’un equip tan potent. La llàstima és que ens ha passat més cops, que no acabem de guanyar els partits i és una merda”. L’Andorra es manté encara fora del descens, però roman pendent de la jornada d’avui. Abans del duel clau de diumenge a Encamp contra el Saragossa, toca Copa Catalunya dimarts, contra el Barça Atlètic al Johan Cruyff.
“La imatge va ser bona, però ja ens ha passat altres cops, que no guanyem, i és una merda”