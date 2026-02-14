BÀSQUET
Zan Tabak veu les desconnexions com un repte a superar
El MoraBanc Andorra rebrà demà un dels equips més en forma d’Europa, el València Basket, a la darrera jornada abans de l’aturada de la competició per la disputa de la Copa del Rei i les finestres FIBA. Tot i el bon partit de la setmana passada a Màlaga, el mal darrer quart va acabar condemnant l’equip, però el tècnic, Zan Tabak, no ho vol veure com un problema, sinó com un repte. “Problemes són la guerra d’Ucraïna o l’escalfament global, per a mi això són reptes”, va destacar l’entrenador, que va agregar que “és un repte que hem de treballar parlant amb els jugadors i intentant solucionar-ho, però quan parles de problemes estàs posant èmfasi en una cosa que hi ha allà, però que és una de moltes”.
Tabak no confirma la participació de Kuric demà
Durant la roda de premsa prèvia al duel de demà, Tabak no va voler confirmar si Kyle Kuric estarà disponible per al partit, malgrat que les sensacions a principi de setmana al club eren positives. “Està entrenant, però no sé si jugarà o no, perquè s’està recuperant d’una lesió i no sabem en quin estat arribarà.”