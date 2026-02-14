RUGBI
El VPC encetarà la fase d’ascens contra l’Alcalá
Tindrà rivals bascos, madrilenys, andalusos, catalans i valencians
El VPC Andorra arrencarà la fase d’ascens a la Divisió d’Honor elit espanyola el cap de setmana del 28 de febrer i 1 de març davant del Club Rugby Alcalá. A falta de la darrera jornada de la primera fase als tres grups de la Divisió d’Honor B espanyola, la majoria de les primeres places de cada lligueta ja estan decidides i els tricolors ja coneixen els vuit rivals que es trobaran en la lluita per pujar. En aquesta segona fase, ja sense agrupament geogràfic, els de Dani Raya tindran rivals del País Basc, Madrid, Andalusia, Catalunya i València. Aquests dos darrers seran el CAU València i qui acabi sent el tercer classificat entre el CN Poble Nou i el Barcelona Universitari Club, que ja han compartit grup amb el VPC en aquesta primera fase. A més, els tricolors també es veuran les cares amb el CR Alcalá, l’Hermo Soto del Real, el CAR Sevilla, l’Universitario Bilbao, el Gesalaga Okelan Gipuzkoa i el Steelphalt Getxo.
Els tricolors no jugaran finalment demà contra el Palma
El format de competició serà d’una lligueta de tots contra tots a una única volta (els tricolors jugaran a casa davant de Getxo, Sevilla, Soto del Real i Gipuzkoa, i a domicili a Alcalá, Bilbao, València i Poble Nou o BUC). Els quatre primers classificats disputaran el play-off final a partit únic amb les semifinals entre primer i quart i segon i tercer, i la final també a partit únic al camp del millor classificat. El vencedor d’aquesta final serà l’equip que assoleixi l’ascens a la segona categoria del rugbi espanyol, la Divisió d’Honor elit espanyola.
D’altra banda, el VPC no disputarà demà l’última jornada de la primera fase prevista a l’Estadi nacional davant del Palma, ja que el conjunt balear, ja amb res en joc, va anunciar la seva incompareixença.