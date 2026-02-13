FUTBOL
La selecció torna del sorteig de la Nations sense rivals definitius
Els tricolors estaran enquadrats al grup D1 contra Gibraltar o Letònia, i Malta o Luxemburg
La selecció absoluta de futbol va tornar del sorteig de la Lliga de les Nacions a Brussel·les igual que va anar-hi, sense rivals, almenys definitius. Perquè l’únic que va saber el combinat nacional és que disputarà el grup D1 d’aquesta competició i que haurà d’esperar al març per saber del tot a qui s’haurà d’enfrontar a les aturades de la pròxima tardor. Les possibilitats seran Gibraltar o Letònia, per una banda, i Malta o Luxemburg, per l’altra, perquè com que l’anterior edició de la Nations League encara no ha acabat, aquestes quatre seleccions han de disputar el play-off d’ascens al març i no serà fins llavors quan els homes de Koldo Álvarez de Eulate coneguin els contrincants.
“Ens agafa amb el peu canviat això de venir a un sorteig i marxar sense saber amb qui juguem”
Precisament, el seleccionador nacional va manifestar després del sorteig que “ens agafa amb el peu canviat, això de venir a un sorteig i marxar d’aquí sense saber realment amb qui juguem és una mica estrany i diferent”, i va agregar que “ens tocarà preparar-nos per a qualsevol de les quatre opcions que podem tenir, que al final són diferents rivals amb diferents maneres de jugar”. Per últim, va cloure que “hem d’intentar preparar-nos com ho farem al març i com intentarem fer-ho al juny, de la millor manera, per poder arribar el millor preparats possible”.
El sorteig de la Lliga de les Nacions va coincidir amb el congrés de la UEFA, en el qual la federació va comptar amb una delegació encapçalada per Fèlix Álvarez.