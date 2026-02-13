FUTBOL
L’FC Andorra perd a Almeria en un partit boig (3-2)
Els tricolors capgiren el gol local inicial, fallen un penal amb 2-2 i acaben caient
L’FC Andorra ha patit la tercera derrota consecutiva a la Segona Divisió després de caure 3-2 a Almeria en un partit boig. Tot i perdre, l’equip ha mostrat una millor imatge que en duels anteriors, però ha desaprofitat una gran oportunitat per tornar de la ciutat andalusa amb una victòria, o al menys, un empat. I és que després d’un mal inici i començar perdent, els de Carles Manso han pogut capgirar el marcador. Els almeriencs han igualat el matx i Lautaro hagués pogut posar de nou als del Principat per davant, però el davanter ha fallat un penal. Qui no ha fallat al tram final ha estat Baptistao, que ha acabat fent el gol del triomf local.
Els tricolors han tingut el pitjor inici possible, ja que al primer minut l’Almeria ha estat a punt de marcar en una doble ocasió que Yaako i Gael han evitat, i gairebé a la jugada posterior els andalusos han perdonat el primer amb una rematada d’Embarba que ha sortit fora. A la tercera, però, l’Almeria no ha perdonat i s’ha avançat al marcador gràcies a una gran jugada individual d’Arribas, que ha deixat assegut a Gael, i ha superat a Yaako picant la pilota per dalt. El gol ha esperonat a un FC Andorra que ha sortit adormit i que ha tingut l’empat en una doble arribada amb Carrique i Minsu, però el tir del francès ha estat rebutjat pel porter, mentre que el xut del sudcoreà ha marxat fora, i també amb una arribada de Jastin. Els tricolors dominaven, però sense acabar de tenir ocasions especialment clares, fins que al tram final de la primera meitat els de Carles Manso han pogut colpejar gràcies a Jastin. Carrique ha entrat per la dreta i ha servit una pilota endarrere a la frontal perquè l’extrem tricolor superés a Andrés. L’Almeria ha buscat el segon amb una falta directa d’Embarba que ha tret Yaako, i els tricolors han respost amb un tir llunyà de Marc Domenech que ha sortit fregant el pal, però el marcador ja no s’ha tornat a moure abans del descans.
A la represa, el partit ha arrencat molt millor pels tricolors, que han pogut avançar-se al minut 51. Yeray ha buscat un tir des de la frontal que s’ha estavellat al pal, i Villahermosa ha aprofitat el rebot per superar a Andrés al primer toc. L’alegria ha durat poc a l’FC Andorra, i és que tot just sis minuts després, Miguel de la Fuente ha empatat per l’Almeria. El davanter ha superat amb moltíssima facilitat a Gael Alonso i ha acabat fent el 2-2 amb una acció individual. El partit ha pogut canviar al minut 69 després d’un penal xiulat sobre Dani Villahermosa, però Lautaro no l’ha pogut transformar. El davanter ha xutat col·locat a la seva esquerra, però Andrés Fernández l’ha aturat amb una espectacular intervenció. Villahermosa ha tornat a tenir el tercer amb un xut des de la frontal, però el porter dels andalusos ha pogut evitar-lo de nou. Però quan més a prop semblava estar el 2-3, el que ha acabat arribant ha estat el 3-2 amb Leo Baptistao culminant una sortida ràpida de l’Almeria per capgirar el marcador. Carles Manso ha cremat les naus fent entrar a Marc Cardona, però el partit ja no s’ha tornat a moure i els tricolors han patit la tercera derrota seguida.
Els tricolors rebran diumenge vinent al Saragossa al Nou Estadi de la FAF d’Encamp.
FITXA TÈCNICA
UD ALMERIA, 3: Andrés Fernández; Luna, Monte, Bonini, Álex Muñoz; Dzodic, Gui Guedes; Embarba, Arribas, Morcillo, De la Fuente.
FC ANDORRA, 2: Yaako; Carrique, Gael A., Molina, Imanol; Domènech, Villahermosa; Minsu, Yeray, Jastin; Lautaro.
CANVIS: Baptistao per Morcillo (46’), Baba per Gui Guedes (46’), Chirino per Luna (46’), Puigmal per Embarba (59’) i Thalys per De la Fuente (78’) –UD Almeria–; Olabarrieta per Yeray (53’), Cerdà per Jastin (74), Álvaro Martín per Minsu (74’), Bomba per Gael (85’) i Cardona per Domènech (85’) –FC Andorra–.
GOLS: 1-0, Arribas (8’); 1-1, Jastin (38’); 1-2, Villahermosa (51’); 2-2, Miguel de la Fuente (57); 3-2, Leo Baptistao (83’)
ÀRBITRE: Germán Cid Camacho (Castellla i Lleó).
TARGETES: Grogues a Chirino i Baba –UD Almeria–; Carrique, Lautaro i Imanol –FC Andorra–.
ESTADI: UD Almeria Stadium, 11.875 espectadors.