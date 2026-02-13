BÀSQUET
Kostadinov, Pons, Best i Pustovyi, amb les seleccions
El MoraBanc tindrà quatre jugadors amb les seves seleccions durant l’aturada per les finestres FIBA, que es disputaran després de la Copa del Rei a final de mes. Així doncs, Yves Pons (França), Aaron Best (Canadà), Artem Pustovyi (Canadà) i Kostas Kostadinov (Bulgària) abandonaran temporalment la disciplina del club tricolor per incorporar-se als seus països. Respecte a la primera finestra de la temporada, no marxaran els africans (Shannon Evans amb Guinea, ni Stan Okoye i Morris Udeze amb Nigèria), ja que al continent africà no hi ha compromisos de seleccions durant aquesta primera aturada internacional de l’any, i es reprendran al juliol.
Best, Pustovyi i Pons disputaran duels corresponents a la classificació per al Mundial de l’any vinent, amb el Canadà enfrontant-se a Puerto Rico i Jamaica, Ucraïna amb un doble duel contra Espanya, i França amb dos partits davant d’Hongria. En el cas de Kostadinov, va entrar en una primera llista preliminar de 25 homes, i si acaba sent convocat jugarà dos partits, contra Noruega i Armènia, corresponents al Pre-preeuropeu del 2029.