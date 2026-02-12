FUTBOL
La selecció jugarà un amistós a Montenegro
Serà un dels dos duels que el combinat nacional disputarà al març
La selecció masculina de futbol disputarà un partit amistós a Montenegro durant l’aturada internacional del mes de març. Segons ha pogut saber el Diari, el duel es disputarà divendres 27 de març a les sis de la tarda al Gradski Stadion de Podgorica. En aquesta primera finestra internacional de l’any alguns combinats nacionals tenen compromisos oficials amb les repesques del Mundial d’aquest mateix estiu, però altres seleccions aprofiten l’aturada per disputar amistosos, com el cas d’Andorra. Els homes de Koldo Álvarez de Eulate, a més, tenen previst disputar un segon amistós durant aquesta finestra del mes de març, mentre que la intenció és que durant l’aturada que hi haurà el mes de juny es puguin jugar també un parell de duels de preparació.
Sorteig de la Nations
D’altra banda, el combinat nacional masculí coneixerà els seus rivals a la pròxima Nations League que es disputarà durant la tardor vinent (a les aturades de setembre, octubre i novembre). La ciutat belga de Brussel·les acollirà durant el matí d’avui el congrés anual de la UEFA, i a la tarda serà el moment del sorteig de la competició continental. Andorra disputarà la Lliga D de la Nations League després d’acabar última de grup a la darrera edició (va compartir lligueta amb Malta i Moldàvia), i estarà al segon i darrer bombo d’aquesta lliga.
El format de la competició serà el mateix que el de la darrera edició de la Nations League, amb dos grups de tres equips, i els tricolors ja saben que no es veuran les cares amb Liechtenstein. Pel que fa als possibles rivals, en sortiran dos d’entre l’Azerbaidjan, Lituània, Gibraltar o Letònia i Malta o Luxemburg.