BÀSQUET
El MoraBanc farà un entrenament de portes obertes dimarts vinent
El MoraBanc Andorra realitzarà dimarts vinent un entrenament de portes obertes perquè l’afició pugui viure des de prop una sessió preparatòria del primer equip. Aprofitant les vacances escolars de Carnaval, el Pavelló Toni Martí acollirà una jornada especial que arrencarà a partir de les 18.30 hores, en una activitat que permetra al públic seguir de ben a prop una sessió real d’entrenament amb exercicis de 3x0, 4x0 i 5x0. A més, l’experiència serà immersiva, ja que l’entrenador, l’staff tècnic i alguns jugadors duran micròfons perquè el públic pugui seguir-ho encara més des de dins.
Més enllà de la sessió d’entrenament com a tal, un cop finalitzi la sessió hi haurà moments més lúdics amb diverses activitats i reptes contra els jugadors de la plantilla. Un d’ells serà un duel de tir contra Kyle Kuric, també hi haurà un concurs d’atac on Yves Pons farà de defensor, i un darrer concurs amb Justin McKoy atacant aficionats. La jornada acabarà amb el moment d’estar més a prop dels membres de la plantilla amb una fotografia de família i un espai dedicat per recollir signatures i retratar-se amb els jugadors del primer equip de l’entitat tricolor.