Esquí alpí
Hidalgo afirma que les lesions de Cande Moreno i Lindsey Vonn reobre les finals de la Copa del Món
El director general del comitè organitzador diu que la competició "ja no està decidida"
"Vam perdre l’heroïna nacional i l'heroïna internacional". Les finals de la Copa del Món femenina d’esquí alpí a la pista Àliga del Tarter arriben marcades per les dues baixes de l’andorrana Cande Moreno i l’estatunidenca Lindsey Vonn, que no podran competir per les lesions que van patir durant els Jocs Olímpics i que els han obligat a perdre's tota la temporada. Una circumstància que, segons el director general del comitè organitzador, David Hidalgo, suposa un cop emocional, però alhora reobre completament l’escenari esportiu.
"No t’agrada mai que passi, però forma part de l’esport", ha afirmat Hidalgo, que ha volgut enviar un missatge d’ànims a Moreno. El responsable de l’organització s’ha mostrat confiat en la seva recuperació, donat que "quan vaig sentir les seves paraules, dient que tornarà més forta, em vaig quedar molt tranquil".
Malgrat l’impacte mediàtic de les dues absències, Hidalgo ha subratllat que la lluita pels globus de cristall continua oberta. "Si podia semblar que alguna classificació estava decidida, ja no ho està. La competició ara és més ajustada que mai", ha remarcat. En aquest sentit, considera que la incertesa pot incrementar l’interès esportiu, ja que diverses corredores arribaran a Andorra amb opcions reals de lluitar pels títols.
També ha destacat el paper de Jordina Caminal, que competirà davant l’afició andorrana. "Gestiona molt bé la pressió", ha assegurat, convençut que l’ambient a la pista Àliga estarà a l’altura d’unes finals que es preveuen molt disputades.
Des de l’organització recorden que les retransmissions arribaran a milions d’espectadors arreu del món i que, malgrat les absències, el nivell esportiu continuarà sent "altíssim", amb corredores que acumulen un palmarès destacat.