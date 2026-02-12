FUTBOL
Frec a frec entre Casa de Portugal i Sporting
L’Sporting Club d’Escaldes segueix al capdavant de la Lliga Grup Pirineu després de derrotar 8 a 0 el Pirineus United. Els escaldencs tenen dos punts més que el Casa de Portugal, que va golejar 0 a 16 el filial de l’FC Santa Coloma. L’Sporting Club d’Escaldes segueix al capdavant de la Lliga Grup Pirineu després de derrotar 8 a 0 el Pirineus United. Els escaldencs tenen dos punts més que el Casa de Portugal, que va golejar 0 a 16 el filial de l’FC Santa Coloma.