FUTBOL

Frec a frec entre Casa de Portugal i Sporting

Casa Portugal i Sporting

Casa Portugal i Sporting

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L’Sporting Club d’Escaldes segueix al capdavant de la Lliga Grup Pirineu després de derrotar 8 a 0 el Pirineus United. Els escaldencs tenen dos punts més que el Casa de Portugal, que va golejar 0 a 16 el filial de l’FC Santa Coloma. L’Sporting Club d’Escaldes segueix al capdavant de la Lliga Grup Pirineu després de derrotar 8 a 0 el Pirineus United. Els escaldencs tenen dos punts més que el Casa de Portugal, que va golejar 0 a 16 el filial de l’FC Santa Coloma.

tracking