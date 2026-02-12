JOCS OLÍMPICS D'HIVERN
35è lloc de Gina del Rio als 10 quilòmetres individuals
La fondista tanca la seva primera participació a Milà-Cortina fora del Top-30, però amb el millor resultat olímpic femení en esquí de fons
Gina del Rio ha tancat la seva primera participació olímpica amb una 35a posició a la cursa de 10 quilòmetres individuals en estil patinador. La fondista ha completat el recorregut en un temps de 25'25"9 a 2'36"7 de la vencedora, la sueca Frida Karlsson. La fondista ha tingut una actuació regular passant la 35a pel primer punt de cronometratge, 34a a l'equador de la cursa fins a acabar sent la 35a.
Malgrat haver acabat fora del Top-30, el d'avui és el millor resultat femení d'Andorra en uns Jocs Olímpics d'hivern en esquí de fons, i el primer cop en què una fondista entra dintre de les 40 millors.
Sensació agredolça per a Del Rio
Un cop acabada la cursa, Gina del Rio s'ha mostrat "més contenta que els altres dies" ja que "el rendiment ha estat una mica millor" però ha admés que "tampoc sé si és on vull estar" en declaracions a Andorra Televisió. A més, sobre la valoració global dels Jocs, la fondista ha destacat que "crec que tinc molt per aprendre i moltes coses a millorar".