TENNIS
Vicky Jiménez cau eliminada a la primera ronda a Oeiras contra Leyre Romero
Vicky Jiménez Kasintseva va caure eliminada tot just començar al torneig WTA 125K d’Oeiras, a Portugal, després de perdre al partit de primera ronda davant de l’espanyola Leyre Romero per un doble 4 a 6. Malgrat arribar com a quarta cap de sèrie del torneig, la tennista del país va veure’s superada per la número 143 del món. Jiménez va arrencar ja malament cedint els dos primers serveis al primer set fins a acabar caient, i a la segona mànega, malgrat situar-se 4 a 1 per davant, va veure com cinc jocs seguits de la seva rival van deixar-la fora de competició.
ESPORTS
Redacció
La tennista del Principat té previst disputar un segon torneig WTA 125K la setmana vinent, també a la ciutat portuguesa d’Oeiras.