PIRAGÜISME
Triple bronze de Doria a la Reunió i ors de Perelegre i Checa a la Seu
Mònica Doria va aconseguir tres medalles de bronze a la Run Slalom durant la seva estada de pretemporada a l’illa de la Reunió. La palista va finalitzar en tercera posició tant en caiac-cros, en eslàlom com en short eslàlom, en un cap de setmana centrat per agafar ritme de cara a l’inici de la temporada.
La federació va assolir també resultats positius en l’àmbit de la base, amb una triple victòria dels joves palistes del país a la primera prova de la Copa Catalana d’eslàlom, disputada al Parc del Segre de la Seu d’Urgell. En aquesta competició, Ona Perelegre va ser una de les grans protagonistes amb les seves victòries tant en canoa com en caiac, aconseguint el doblet de triomfs. L’altra victòria va arribar a la categoria cadet, però masculina, gràcies al triomf de Nil Checa assolit en caiac. A més, el jove piragüista va ser bronze en canoa.