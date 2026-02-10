FUTBOL
Suspès un àrbitre acusat d’una agressió sexual
El col·legiat havia estat detingut després del presumpte delicte
L’RFEF (Reial Federació Espanyola de Futbol) va suspendre ahir de manera cautelar un àrbitre de Segona Divisió acusat d’una presumpta agressió sexual a una prostituta. Segons van informar mitjans espanyols, el col·legiat havia estat detingut feia unes setmanes i ara estava en llibertat amb càrrecs, però havia arribat a xiular un partit a principi de mes després que s’hagués produït el presumpte delicte. Segons les informacions aparegudes al país veí, l’àrbitre hauria contractat els serveis de la treballadora sexual i va obligar-la a mantenir relacions sexuals sense pagar. A més, l’hauria amenaçat d’obrir una investigació per trobar-se de manera irregular a Espanya després de mostrar-li una placa policial. De fet, durant els escorcolls posteriors, els investigadors judicials haurien trobat uniformes de diversos cossos policials al domicili de l’àrbitre de la segona categoria.
L’àrbitre havia xiulat l’FC Andorra al novembre
El col·legiat en qüestió va arbitrar un partit a l’FC Andorra al Nou Estadi de la FAF el mes de novembre, i un cop conegut aquest cas, la federació espanyola va emetre un comunicat en què va confirmar que “d’acord amb la normativa interna” i a efectes “d’esclarir els fets publicats”, decretava la suspensió de tota activitat de l’àrbitre de manera immediata fins a la resolució del procés de manera cautelar, emparant-se en la normativa interna dels col·legiats de Segona Divisió de la federació.