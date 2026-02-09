Esquí paraalpí
Roger Puig acaba novè al gegant de Veysonnaz
La Copa del Món es tancarà demà amb l’eslàlom.
L’esquiador andorrà de paraalpí Roger Puig ha acabat en novena posició al gegant (GS) de la Copa del Món disputat a Veysonnaz, en una cursa molt exigent marcada per una pista tècnica i amb nombrosos petits salts. Desè després de la primera mànega, Puig ha fet un pas endavant a la segona, on ha signat el sisè millor temps, fet que li ha permès remuntar posicions i tancar la prova dins el top-10.
Puig acaba dotzè a la general de gegant, suma 29 punts més per a la general de la Copa del Món —on és setè amb 494 punts— i arriba als 30 top-10 al circuit, onze dels quals aquesta temporada. La Copa del Món es tancarà demà amb l’eslàlom.