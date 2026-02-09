FUTBOL
Detingut un àrbitre de Segona per agredir a una prostituta fent-se passar per policia
El col·legiat ha xiulat a l'FC Andorra aquesta temporada, i actualment es troba en llibertat amb càrrecs
Un àrbitre de la Segona Divisió espanyola de futbol va ser detingut per una presumpta agressió sexual a una prostituta fent-se passar per policia nacional d'Espanya. El col·legiat hauria contractat els serveis de la meretriu i l'hauria obligat a mantenir relacions sexuals sense pagar, a més d'amenaçar-la amb obrir una investigació per trobar-se de manera irregular a Espanya exhibint-li una placa policial, segons publiquen diferents mitjans espanyols.
Les publicacions indiquen que en el marc de la investigació judicial es va registrar la casa de l'àrbitre on es van trobar uniformes de diversos cossos policials espanyols. El col·legiat està sent investigat per un possible delicte d'agressió sexual, i va ser alliberat amb càrrecs després de declarar. Després d'aquests fets, a més, ja ha tornat a arbitrar a Segona Divisió. L'àrbitre, a més, també ha xiulat aquesta temporada a l'FC Andorra, concretament en un duel al Nou Estadi de la FAF a Encamp contra el Cadis.