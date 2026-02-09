FUTBOL

Andorra tindrà una seu per a les eleccions del Barça

Les votacions per escollir el nou president del club blaugrana seran el 15 de maig

Socis blaugrana votant al Centre de Congressos

Socis blaugrana votant al Centre de Congressos

Redacció

Andorra tornarà a ser una de les seus on els socis del Futbol Club Barcelona podran escollir el seu president, segons ha confirmat avui el club un convocades formalment les votacions. Les eleccions a la junta directiva del club blaugrana se celebraran el proper diumenge 15 de març, i l'entitat ha optat per un model descentralitzat de votació igual que va passar als anteriors comicis del 2021, en aquell cas per estar en plena pandèmia. Així doncs, a més de la seu central de Barcelona, els associats de l'enitat podran votar al Principat, i a les altres tres capitals catalanes (Lleida, Girona i Tarragona).

Al 2021 l'escenari de les votacions al país va ser el Centre de Congressos d'Andorra la Vella, i els votants del Principat van optar majoritàriament per l'actual president, Joan Laporta, igual que va passar a nivell global. Andorra compta amb un miler de socis de l'FC Barcelona, convertint-se en el país amb més associats del club per càpita.

