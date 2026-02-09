FUTBOL
Andorra tindrà una seu per a les eleccions del Barça
Les votacions per escollir el nou president del club blaugrana seran el 15 de maig
Andorra tornarà a ser una de les seus on els socis del Futbol Club Barcelona podran escollir el seu president, segons ha confirmat avui el club un convocades formalment les votacions. Les eleccions a la junta directiva del club blaugrana se celebraran el proper diumenge 15 de març, i l'entitat ha optat per un model descentralitzat de votació igual que va passar als anteriors comicis del 2021, en aquell cas per estar en plena pandèmia. Així doncs, a més de la seu central de Barcelona, els associats de l'enitat podran votar al Principat, i a les altres tres capitals catalanes (Lleida, Girona i Tarragona).
Al 2021 l'escenari de les votacions al país va ser el Centre de Congressos d'Andorra la Vella, i els votants del Principat van optar majoritàriament per l'actual president, Joan Laporta, igual que va passar a nivell global. Andorra compta amb un miler de socis de l'FC Barcelona, convertint-se en el país amb més associats del club per càpita.