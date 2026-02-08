RUGBI
El VPC suma un brillant triomf al camp del Sitges
El VPC Andorra va signar una victòria contundent al camp del RC Sitges (20-40) en un partit molt complet dels tricolors, que van saber imposar el seu ritme i superioritat ja a partir del primer quart d’hora. El conjunt de Dani Raya va començar a trobar continuïtat amb pilota i a dominar el joc físic, fet que es va traduir en els primers assajos. Calvet va emergir com un dels grans protagonistes del partit, anotant-ne tres abans del descans, la qual cosa va permetre al VPC marxar al vestidor amb un avantatge clar i la sensació de tenir el control del joc (13-19). A la represa, els tricolors van mantenir la intensitat i van ampliar diferències amb un assaig de Matlena. El Sitges va intentar reaccionar amb un nou assaig, però el VPC va continuar mostrant solidesa i encert i Traversa va acabar de sentenciar el partit amb dos assajos més. La propera jornada, el conjunt de Dani Raya tanca la primera fase rebent el Palma Rugby.