Inclusió
El Pavelló del Prat Gran acull un partit entre l'ENFAF Talent i el CF Can Martí Cromosuma
La consellera d’Esports, Laura López, ha assistit a l'esdeveniment i ha destacat els valors de l’esport
El Pavelló del Prat Gran d’Escaldes-Engordany ha estat l’escenari, aquest matí, del partit entre l’ENFAF Talent i el CF Can Martí Cromosuma, segons ha informat la corporació. A la trobada hi ha assistit la consellera d’Esports, Laura López, que ha celebrat "el triomf i els valors de l’esport amb els i les jugadores". El comú també ha destacat els principis d’inclusió, respecte i convivència de l'esdeveniment.
L’ENFAF Talent és un equip creat fa quatre mesos per la Federació Andorrana de Futbol (FAF) amb l’objectiu de fomentar la pràctica esportiva inclusiva.