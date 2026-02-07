Esquí de fons
Irineu Esteve renuncia a competir als Jocs
El fondista andorrà ha optat per fer un pas al costat després d’avaluar el seu estat físic i mental
Irineu Esteve no serà finalment present als Jocs Olímpics d’Hivern de Milà-Cortina. El fondista andorrà ha optat per fer un pas al costat després d’avaluar el seu estat físic i mental, en una temporada marcada per la irregularitat. Davant la manca de garanties per competir al nivell desitjat, s’ha pres la decisió de no forçar la situació. La delegació andorrana quedarà així reduïda a sis esportistes en la cita olímpica.