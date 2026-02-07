ESQUÍ
Gina del Rio finalitza en la 44a posició els 20 km esquiatló als Jocs de Milà i Cortina
La fondista andorrana ha finalitzat en 44a posició, amb un temps d’1h01'368"0
Gina del Rio ha completat la seva primera actuació als Jocs Olímpics d’hivern de Milà-Cortina amb la prova dels 20 quilòmetres d’esquiatló, disputada a l’estadi olímpic de Tesero, una de les curses més exigents del programa. La fondista andorrana ha finalitzat en 44a posició, amb un temps d’1h01'368"0, a 7'50"8 de la guanyadora i medalla d'or, la sueca Frida Karlsson, que s'ha imposat amb 53'45"2. El podi l'han completat Ebba Andersson, també de Suècia, i la noruega Heidi Weng.
Del Rio ha afrontat una cursa de màxima exigència física, amb un primer tram de 10 quilòmetres en clàssic i un segon de 10 en patinador, en una competició marcada per un ritme molt alt des dels primers quilòmetres. L’andorrana ha gestionat l’esforç amb constància, mantenint-se en cursa malgrat la duresa del traçat i el nivell de les rivals, moltes d’elles habituals del top mundial.