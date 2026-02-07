ESQUÍ

Gina del Rio finalitza en la 44a posició els 20 km esquiatló als Jocs de Milà i Cortina

La fondista andorrana ha finalitzat en 44a posició, amb un temps d’1h01'368"0

Gina del Rio en una Copa del Món recent

Gina del Rio ha completat la seva primera actuació als Jocs Olímpics d’hivern de Milà-Cortina amb la prova dels 20 quilòmetres d’esquiatló, disputada a l’estadi olímpic de Tesero, una de les curses més exigents del programa. La fondista andorrana ha finalitzat en 44a posició, amb un temps d’1h01'368"0, a 7'50"8 de la guanyadora i medalla d'or, la sueca Frida Karlsson, que s'ha imposat amb 53'45"2. El podi l'han completat Ebba Andersson, també de Suècia, i la noruega Heidi Weng.

Del Rio ha afrontat una cursa de màxima exigència física, amb un primer tram de 10 quilòmetres en clàssic i un segon de 10 en patinador, en una competició marcada per un ritme molt alt des dels primers quilòmetres. L’andorrana ha gestionat l’esforç amb constància, mantenint-se en cursa malgrat la duresa del traçat i el nivell de les rivals, moltes d’elles habituals del top mundial.

