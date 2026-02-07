BÀSQUET
Un combatiu MoraBanc perd a la pista de l'Unicaja (91-79)
L'equio tricolor es fon al darrer quart després de dominar bona part del partit
El MoraBanc Andorra ha perdut al Martín Carpena de Màlaga davant l'Unicaja per 91 a 79, en un partit resolt al darrer quart i després d'un parcial demolidor del grup d'Ibon Navarro (31-16) que ha deixat sense cap resposta l'equip tricolor. Fins arribar a la mànega definitòria, el MoraBanc ha ofert un notable partit, amb resistència, trams d'una gran defensa, bones aportacions de Best (17 punts), Evans (12) i Pustovyi (10) i assaborint un coixí que ha arribat a ser de +10 al tercer quart (43-53).
Al darrer tram, però, la despesa física i l'augment en la inspiració de Duarte i de l'equipo malagueny en general ha ensorrat qualsevol opció d'un MoraBanc que ha sabut competir però que ha encaixat la 14a derrota del curs. La victòria del Burgos davant el Tenerife estreny encara més el descens i l'equip tricolor es troba ara només un triomf per sobre. La propera jornada, el conjut de Zan Tabak rebrà el València Basket al pavelló Toni Martí, diumenge a les 12.30 hores.
FITXA TÈCNICA
UNICAJA, 91: Tyson Pérez (2), Balcerowski (2), Kalinoski (9), Barreiro (0), Perry (14) -cinc inicial-: Audige (3), Webb (1), Cobbs (17), Djedovic (8), Sulejmanovic (5), Rubit (12), Duarte (18)
MORABANC, 79: Evans (12), Okoye (9), Ortega (7), Pons (6), Pustovyi (10) -cinc inicial: Udeze (4), Best (17), Luz (6), Ganal (-), Kostadinov (-), McKoy (8), Guerrero (0).
PARCIALS: 23-22 (10’); 39-42 (20’); 60-63 (30’), 91-79 (40’)
ÀRBITRES: Fernando Calatrava, Rafael Serrano i David Sánchez.
ELIMINATS: Pustovyi -MoraBanc-.
PISTA: Palau d’Esports Martín Carpena, amb 8.390 espectadors.