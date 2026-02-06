FUTBOL
La selecció femenina jugarà els partits del Premundial a l’Estadi Nacional
La selecció femenina absoluta disputarà els partits com a local de la fase de classificació per al Mundial 2027 del Brasil a l’Estadi Nacional, una decisió que busca potenciar el rendiment de l’equip tricolor en un escenari on se sent més còmode. El combinat que dirigeix Albert Panadero competirà al grup 3 de la Lliga C, al costat d’Hongria, l’Azerbaidjan i Macedònia del Nord. El debut a casa serà el 3 de març, amb la visita d’Hongria, mentre que el segon partit com a local es jugarà el 14 d’abril davant l’Azerbaidjan i l’últim compromís a l’Estadi Nacional tindrà lloc el 5 de juny, contra Macedònia del Nord.
El factor de disputar tots tres duels sobre gespa artificial, una superfície a la qual la selecció andorrana està més adaptada, pot resultar clau per augmentar la competitivitat davant rivals acostumats a jugar en gespa natural i, per tant, la tria del Nacional respon a la voluntat clara d’optimitzar les condicions.