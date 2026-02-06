ESQUÍ ALPÍ
Marc Fernández signa el setè lloc a Font Romeu
Marc Fernández va ser el més destacat de la representació andorrana al gegant FIS de Font Romeu, amb una suada setena posició. L’andorrà va completar la cursa amb un temps de 2’31”00, acabant a 1”98 del vencedor, el francès Clément Talayrach (2’29”02), i va marcar 38,58 punts FIS, a prop dels 35,59 que té actualment.
En aquest gegant masculí, Àlex Rius va finalitzar 18è a 3”17, mentre que també van completar la prova Pere Cornella (30è), Pirmin Estruga (31è) i Carlos Salinas (41è). Per part seva, en categoria femenina, la jornada va ser més complicada. Carlota Comellas va quedar fora ja a la primera mànega, mentre que Isabella Pérez, després d’una primera baixada molt penalitzada en què va acabar 50a, no va poder completar la segona mànega. Tot i això, la prova va servir a les dues esquiadores de la FAE per continuar sumant experiència en competició FIS.