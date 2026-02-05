Solidaritat
Special Olympics Andorra rep 5.000 euros de Lions Andorra pel suport psicològic
L’acord permet continuar finançant el servei de suport psicològic per a esportistes amb diversitat funcional i les seves famílies
Special Olympics Andorra i l'associació Lions Andorra han renovat, per segon any consecutiu, el conveni de col·laboració que permet continuar donant suport a l’esport i al benestar de les persones amb diversitat funcional al país. L’acord inclou una donació de 5.000 euros per part de Lions Andorra a Special Olympics Andorra, destinada al funcionament diari de l’entitat i, en especial, al servei de suport psicològic.
"Amb aquesta donació el que fan és impulsar l'esport en persones amb diversitat funcional i sobretot això va destinat a cobrir aspectes crucials del nostre dia a dia i que fan que puguem donar tot aquest suport als atletes i a les famílies", ha declarat el president de Special Olympics Andorra, Jordi Mora, que ha volgut expressar el seu agraïment a la junta de Lions Andorra per la confiança dipositada en l’entitat.
Concretament, els diners serviran per atendre psicològicament els esportistes i a les persones del seu entorn. "En aquest cas van destinats a la psicòloga, que és un paper i un rol fonamental per al nostre dia a dia, tant per a famílies, atletes com a entrenadors, i gràcies a això amb la donació podem cobrir tota aquesta necessitat", ha expressat Mora.
El vicepresident de Lions Andorra, Sergi Martín, ha remarcat que aquesta és la segona vegada que Lions Andorra col·labora amb Special Olympics, una decisió que es va sotmetre a votació entre els membres del club. "Ens van proposar diverses vies de col·laboració i aquesta és la que vam sotmetre a votació entre els 30 membres de Lions Andorra perquè aquesta és la que ens va seduir més", ha detallat Martín. De fet, l'any passat també van escollir aquesta opció i enguany han repetit perquè "vam quedar molt contents del resultat", ha afegit el vicepresident de l'associació.
L'entitat Lions Andorra forma part de Lions Internacional, una associació amb un milió i mig de membres presents en 200 països del món. L'entitat es dedica a promoure el benestar cívic, social i moral de les comunitats on són presents i enguany han tornat a escollir Special Olympics Andorra per la feina que fan. "Intentem a Andorra fer aportacions i col·laboracions amb entitats que entenem que fan una tasca increïble per a la comunitat andorrana, per a gent necessitada i a Special Olympics és el segon any que col·laborem amb ells i estem encantats de fer-ho perquè fan una feina increïble", ha valorat Martín.