FUTBOL SALA
La Lliga Viatges Pantours defineix el play-off pel títol i la permanència
La Lliga Viatges Pantours ja ha definit el calendari dels play-offs tant pel títol com per la permanència, donant pas al tram més decisiu de la temporada. En la lluita pel campionat, el Ranger’s s’enfrontarà a l’Esperança el dia 11 a les 21.15 hores al pavelló del Prat Gran d’Escaldes, i el Sideco FC Encamp es veurà les cares amb l’FC Madriu, l’endemà dia 12 a les 21.30 hores, a la pista del Complex esportiu i sociocultural d’Encamp.
Paral·lelament, també ha quedat configurat el play-off per la permanència a la màxima categoria, amb els primers emparellaments entre l’FS La Massana i la UE Extremenya, i el CFS Pas de la Casa davant la UE Santa Coloma. Ambdós partits es disputaran també el dia 11 i es viuran al pavelló Germans Riba d’Ordino i al Centre esportiu del Pas, respectivament.