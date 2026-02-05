ESQUÍ ALPÍ
Àlex Rius, 52è i 36è temps a la Copa d’Europa
La Copa d’Europa d’eslàlom de Baqueira es va tancar ahir amb dues curses per a Àlex Rius, que va anar de menys a més en una doble cita exigent sortint en ambdues jornades amb el dorsal 64. A la primera cursa, l’andorrà va finalitzar 52è, després de marcar el 56è temps a la primera mànega i recuperar posicions a la segona, amb el 51è registre, en una prova guanyada pel francès Hugo Desgrippes. A la segona jornada, Rius va mostrar una clara millora. A la primera mànega es va situar 48è, mentre que a la segona va tornar a avançar posicions per acabar amb el 36è temps, signant una classificació final de 36è amb un crono de 2’06”10, a 7”97 del vencedor, l’italià Tommaso Saccardi. Tot i quedar fora de la zona de punts, l’andorrà va completar dues curses sòlides.